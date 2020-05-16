إصابة 8 أشخاص ومحاصرة اثنين في انفجار بمصنع شرقي الصين
بكين – (أ ش أ):
أصيب 8 أشخاص وحوصر اثنان في انفجار بمصنع في مدينة دانيانغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.
وذكرت إدارة الطواريء في المقاطعة –في بيان اليوم- أن الانفجار وقع في مصنع مخصص لتصنيع غراء الأحذية في مدينة "دانيانغ"، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، أحدهم في حالة خطيرة.
وأضافت أنه تم احتواء الحريق الناجم عن الانفجار، فيما لم تعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث.
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