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أوربان يعلن تخليه عن السلطات الخاصة بنهاية الشهر الجاري

06:30 م الجمعة 15 مايو 2020
أوربان يعلن تخليه عن السلطات الخاصة بنهاية الشهر الجاري

رئيس الوزراء فيكتور أوربان

بلجراد - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إنه سيتخلى في نهاية الشهر الجاري عن السلطات الخاصة التي باتت بيده، وتلقى انتقادات شديدة بسببها، عندما بدأ وباء كوفيد- 19 في الوصول إلى بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إم تي آي" عنه قوله خلال زيارته إلى بلجراد: "إنني على استعداد للتخلي عن سلطات الطوارئ في نهاية مايو".

وفي مارس، منح البرلمان المجري حكومة أوربان سلطات استثنائية للتصدي للوباء دون تحديد تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وأثارت هذه الخطوة، التي سمحت للحكومة بالحكم عن طريق إصدار المراسيم، انتقادات فورية من المعارضة ومن الخارج، حيث تم اتهام أوربان القومي المحافظ باستخدام أزمة الصحة العامة لانتزاع السلطات .

ومنذ ذلك الوقت، أصدرت الحكومة أكثر من 100 مرسوم، تم انتقاد بعضها لأنه ينتهك قواعد حماية البيانات وحقوق الموظفين وشفافية الإدارة.

فيكتور أوربان كوفيد- 19 فيروس كورونا

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