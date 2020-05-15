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الرئيس الروسي: جهزنا أكثر من 148 ألف سرير لمرضى كورونا

02:37 م الجمعة 15 مايو 2020
الرئيس الروسي: جهزنا أكثر من 148 ألف سرير لمرضى كورونا

فلاديمير بوتين

موسكو – (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده جهزت أكثر من 148 ألف سرير متخصص لمرضى فيروس "كورونا" المستجد في المناطق الروسية .

وقال بوتين، خلال اجتماع لافتتاح مراكز طبية تابعة لوزارة الدفاع في الأقاليم الروسية لتقديم المساعدة للمرضى المصابين بكورونا، اليوم /الجمعة/ - "أشير إلى أنه حتى 14 مايو الجاري تم تجهيز أكثر من 148 ألف سرير خاصة بمرضى كورونا في مناطق وأقاليم البلاد".

يُذكر أن المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" أعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 10598 إصابة جديدة خلال الــ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 262 ألفا و843 حالة.

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