مقتل مدنيين اثنين في هجوم مسلح في جنوب شرق تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

قالت السلطات الإقليمية إن شخصين قتلا اليوم الخميس، في هجوم على سيارة تقل مسؤولين حكوميين في جنوب شرق تركيا.

وأشار مكتب حاكم مدينة فان في بيان إلى أن موظفا ببلدية منطقة أوزالب ومدني لقيا حتفهما، بعد أن أطلق مسلحون النار على سيارتهما أثناء مرورهما عبر المدينة.

وأوضح المكتب إن موظفا آخر بالبلدية نقل إلى المستشفى متأثرا بجروحه. وقال المكتب إن مسؤولي الأمن أطلقوا عملية للعثور على الجناة ، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وألقى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون باللوم في الهجوم على حزب العمال الكردستاني المحظور.