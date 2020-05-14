تأجيل تنصيب حكومة دولة الاحتلال الجديدة حتى الأحد المقبل

وكالات:

أعلنت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل تنصيب الحكومة الجديدة، حتى الأحد المقبل، بعدما كان مقررًا لها اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان من المفترض أن تؤدي حكومة الوحدة التي سيتقاسم السلطة فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني جانتس اليمين الدستورية الخميس بعد نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي تشهده، جرت خلاله ثلاث انتخابات غير حاسمة.

وتأتي هذه الحكومة نتيجة اتفاق بين نتانياهو وجانتس الشهر الماضي على أن تستمر لثلاث سنوات، بحيث يترأس نتانياهو الحكومة لمدة 18 شهرا ثم يتخلى عن المنصب لجانتس الذي سيتولى المنصب للمدة نفسها، بعدها تتوجه دولة الاحتلال إلى انتخابات جديدة.

كما سيتم تقاسم الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية من الجانبين.