ماليزيا تعلن تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا

كوالالمبور- (د ب أ):

أعلنت ماليزيا، الخميس، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 6819 حالة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن وزارة الصحة القول إن هناك أيضا 70 مريضا آخرين خرجوا من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد من تماثلوا للشفاء إلى 5351 حالة منذ بدء تفشي المرض في البلاد.

من ناحية أخرى، نصح مسؤول رفيع في قطاع الصحة الماليزية، الحكومة بالتريث وعدم اللجوء إلى اتخاذ أي خطوة بشأن إعادة فتح حدود البلاد، قبل التأكد من السيطرة التامة على تفشي الفيروس محليا.

ونقلت وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما) عن مدير عام الصحة الدكتور نور هشام عبدالله قوله إنه "يجب على الحكومة أن تدقق بحرص بالغ في أجواء تفشي هذا الفيروس عالميا قبل اتخاذ خطوة لإعادة فتح الحدود"، مضيفا: "من الضروري أن تظل حدود البلاد مغلقةً. فقد وجدنا أن نتائج فحوصات بعض الماليزيين العائدين من الخارج جاءت إيجابية في مرتها الثانية، بعد ما كانت سلبية في الفحوصات الأولى."

كما حذّر هشام من أن "ماليزيا قد تشهد تصاعداً مفاجئاً في عدد الإصابات في منتصف يونيو، إذا فشل الماليزيون والمقيمون الالتزام بالقواعد والإجراءات المختصة بقرار تقييد التحركات المشروط".