أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مقتل وإصابة 24 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة شرق أفغانستان

11:17 ص الخميس 14 مايو 2020
مقتل وإصابة 24 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة شرق أفغانستان

تفجير بسيارة مفخخة _أرشيفية

كابول - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الجيش الأفغاني إيمل مهمند مقتل 5 مدنيين على الأقل اليوم الخميس جراء انفجار سيارة مفخخة أمام بوابة منشأة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة "جارديز" بإقليم "باكتيا" الشرقي.

وقال مهمند - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 19 شخصا بينهم 5 من قوات الأمن، مشيرا إلى أن المتفجرات كانت داخل شاحنة وانفجرت أمام بوابة المنشأة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.

من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم.

هذا المحتوى من

سيارة مفخخة كابول أفغانستان

الخبر التالى:

منغوليا تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا لطلاب عائدين من روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اجتماع الحكومة| مراحل خطة التعايش مع كورونا.. ومدبولي: "عقوبات لغير الملتزمين"