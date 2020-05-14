مقتل وإصابة 24 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة شرق أفغانستان
كابول - أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الجيش الأفغاني إيمل مهمند مقتل 5 مدنيين على الأقل اليوم الخميس جراء انفجار سيارة مفخخة أمام بوابة منشأة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة "جارديز" بإقليم "باكتيا" الشرقي.
وقال مهمند - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 19 شخصا بينهم 5 من قوات الأمن، مشيرا إلى أن المتفجرات كانت داخل شاحنة وانفجرت أمام بوابة المنشأة حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.
من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم.
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