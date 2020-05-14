الصين تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

بكين - (د ب أ):

أعلنت الصين تسجيل ثلاث حالات إصابة محلية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 82929 حالة ، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 .