إيطاليا: تسجيل 195 حالة وفاة و888 إصابة جديدة بكورونا

روما - أ ش أ

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد 19" ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم مقابل 172 حالة أمس الثلاثاء.

وأضافت الحماية المدنية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 31،106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222،104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين حاليا ويحملون المرض انخفض إلى 78،457 حالة، مقارنة بـ81،266 حالة أمس الثلاثاء، مضيفة أن عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم الثلاثاء إلى 893 شخصا.

جدير بالذكر أن السلطات في إيطاليا أجرت تحاليل "كوفيد 19" لـ1.779 مليون شخص، من بين 60 مليون نسمة إجمالي سكان البلاد.