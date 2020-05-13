تشيلي تفرض الحجر الصحي بالعاصمة مع ارتفاع سريع في إصابات كورونا

بوجوتا - (د ب أ)

دفعت الزيادة السريعة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الحكومة في تشيلي، إلى فرض الحجر الصحي اليوم الأربعاء، على سانتياجو الكبرى فيما وصف بأنه أوسع حجز في البلاد حتى الآن.

وقال وزير الصحة خايمي ماناليتش "يجب اتخاذ هذه الإجراءات لتجنب خطر دخول المزيد من المصابين إلى المستشفيات" وانتشار الفيروس من العاصمة إلى مناطق أخرى.

وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ مساء الجمعة في 32 منطقة من منطقة العاصمة وست مدن تابعة. وسوف يستمر في البداية لمدة أسبوع.

ويقدر عدد سكان المنطقة بـ 8 ملايين نسمة، أي 40 بالمئة من سكان البلاد. ولن يُسمح لسكان تلك المناطق بالخروج باستثناء المهام التي لا يمكن تجنبها.

سجلت تشيلي حتى الآن 34 الفا و381 حالة اصابة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 2660 حالة جديدة في آخر 24 ساعة. ووفاة حوالي 347 مريضا.