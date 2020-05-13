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لليوم الثالث على التوالي: تونس تُسجل صفر إصابات بكورونا

02:50 م الأربعاء 13 مايو 2020
لليوم الثالث على التوالي: تونس تُسجل صفر إصابات بكورونا

أرشيفية

وكالات:
أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد عند 1032 وإجمالي الوفيات عند 45.
وبحسب بيان وزارة الصحة، ارتفع عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا إلى 740 حالة.
ولفتت الوزارة إلى أن أكثر الإصابات كانت في العاصمة تونس، حيث بلغ إجمالي الإصابات فيها 232، و8 حالات وفاة، كما سجلت مدينة أريانة 99 إصابة و5 حالات وفاة.

فيروس كورونا وزارة الصحة التونسية تونس

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