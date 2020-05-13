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المغرب يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12:45 م الأربعاء 13 مايو 2020
المغرب يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة المغربية

الرباط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6466 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 188 حالة.
كما لفتت إلى شفاء 108 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3099 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 67742 حالة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وزارة الصحة المغربية الرباط المغرب فيروس كورونا

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