فوتشي: لقاحات كورونا لن تكون جاهزة قبل عام على الأقل

واشنطن - (د ب أ)

صرح أنتوني فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، لمجلس الشيوخ بأنه لن يكون هناك لقاح جاهز للاستخدام لدى بداية العام الدراسي المقبل، الذي عادة ما يبدأ في أغسطس أو سبتمبر.

وقال فوتشي أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، "رغم تحركنا بالسرعة القصوى، لا نرى لقاحا يسهم في قدرة الأفراد على العودة إلى المدرسة في الفصل الدراسي المقبل".

وذكر أنه يتم إجراء العديد من الاختبارات السريرية، مما يمنح العلماء فرصة أكبر للنجاح.

ولا يزال فوتشي متمسكا بتقييمه السابق الذي أوضح فيه أن الأمر سيستغرق من 12 إلى 18 شهرا ليكون اللقاح جاهزا.