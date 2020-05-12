أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السودان يرفض مقترحا إثيوبيًّا بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة

04:57 م الثلاثاء 12 مايو 2020
السودان يرفض مقترحا إثيوبيًّا بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة

عبد الله حمدوك

الخرطوم (ا ف ب)
أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية الثلاثاء أن السودان رفض مقترحا أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع ان يبدأ في يوليو القادم .

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب وزعته لاجهزة الاعلام أن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الاثيوبي .

وأضاف التصريح "أعتبر ان توقيع اي اتفاق جزئي للمرحلة الاولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق"، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والاثار البيئية والاجتماعية.

ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان "إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والاثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وانما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها".

وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا، مشدداً على أن "الطريق للوصول الي اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات".

بدأت أثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي شباط/فبراير الماضي رفضت أثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الاميركية التي انخرطت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لايجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.

وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية "مسار واشنطن"، قائلاً إنه "من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا".

عبد الله حمدوك وزارة الري والموارد المائية السودانية السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مسؤول بالمركزي: مصر تسلمت اليوم قرض صندوق النقد بقيمة 2.77 مليار دولار