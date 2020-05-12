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الرئيس الألماني يشيد بأداء الأطقم الطبية في أزمة كورونا

10:47 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
الرئيس الألماني يشيد بأداء الأطقم الطبية في أزمة كورونا

فرانك فالتر شتاينماير

برلين - (د ب أ):

أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأداء الأطباء والممرضين في أزمة جائحة كورونا.

وشمل الرئيس في إشادته أولئك الذين يرعون أقارب مرضى في منزلهم. وقال شتاينماير في رسالة عبر الفيديو نُشرت اليوم الثلاثاء: "إنهم غالبا ما يصلون إلى الحد الأقصى من قدراتهم ويتجاوزونها".

وفي الوقت نفسه، أشاد الرئيس بشجاعة الأفراد الذين انعزلوا عن أقاربهم لأسابيع في دور التمريض، وقال: "بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على المساعدة والذين عانوا من الوحدة في الأسابيع الماضية، هناك أمل: ستصبح الزيارات متاحة قريبا مجددا في هذه الدور".

وقال شتاينماير إنه تم التمكن من تنفيذ هذا والعديد من إجراءات التخفيف الأخرى على نحو مشترك، "لأن الغالبية العظمى من المواطنين في بلدنا قد التزموا بالقواعد الصارمة المعمول بها حتى الآن"، وأضاف: "دعونا نواصل العمل بمسؤولية وحكمة!".

وقال شتاينماير إن أولئك الذين يعتنون بالمسنين في دور الرعاية والمنازل "يفعلون أشياء هائلة من أجل بلدنا"، وأضاف: "إنهم يعيشون ما يعنيه التضامن. أشكركم من أعماق قلبي على ذلك! وأود أن نتذكر جميعا حتى عقب الأزمة ما تفعلونه من أجل هذا المجتمع".

في الوقت نفسه، أكد شتاينماير أن كبار السن ليسوا على هامش المجتمع، "بل في وسطنا، وفي قلب مجتمعنا"، مضيفا أن لا أحد يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وقال: "الاهتمام بكبار السن وحمياتهم بيننا تحدد إنسانية بلادنا بأكملها".

فرانك فالتر شتاينماير الرئيس الألماني برلين فيروس كورونا

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