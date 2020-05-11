تركيا ترفع قيود الدخول والخروج عن 9 ولايات جديدة

أنقرة - (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع قيود الدخول والخروج عن 9 ولايات جديدة، ليرتفع العدد إلى 16.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم الاثنين، عقب ترأسه اجتماعا للحكومة عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" بحسب وكالة الأناضول للأنباءالتركية.

وأشار أردوغان إلى أن على المواطنين إدراك أن خطوات إعادة الحياة إلى الحالة الطبيعية لا تعني العودة إلى مرحلة ما قبل 10 مارس أي قبل ظهور فيروس كورونا في البلاد.

وذكر أن أعداد الوفيات والإصابات الجديدة وأعداد المرضى في العناية المركزة والموصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي تتناقص تدريجيا.

قال أردوغان أن تركيا ستفرض حظر تجول جزئي لمدة أربعة أيام ابتداء من منتصف ليل الجمعة المقبل وحتى منتصف الليل يوم الثلاثاء في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي الجديد.

وتم الإعلان عن حظر التجوال الأول في 11-12 أبريل الماضي، وأعقبه اعلانات اخرى عن حظر الجوال في الأسابيع الماضية.

وقال إنه سيتم السماح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بمغادرة منازلهم ، والبقاء على مسافة قريبة ، وارتداء الأقنعة ، في 17 مايو بين الساعة 11 صباحًا و 5 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأضاف أنه سيتم السماح للأطفال دون 14 عامًا بالخروج يومي 20 و 22 مايو خلال نفس الساعات، وأيضًا على مسافة قريبة من ارتداء الأقنعة.

سجلت تركيا، اليوم الأثنين، 55 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الاجمالي إلى 3841 و1114 إصابة ليرتفع الاجمالي إلى 139771 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبدأت تركيا تخفيفا تدريجيا للقيود المفروضة للسيطرة على انتشار الفيروس، بما في ذلك إعادة فتح مراكز التسوق وصالونات تصفيف الشعر.