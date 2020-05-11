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أفغانستان تعتقل زعيم "داعش" في منطقة جنوب آسيا

07:48 م الإثنين 11 مايو 2020
أفغانستان تعتقل زعيم "داعش" في منطقة جنوب آسيا

أبو عمر خراساني

كابول - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان اليوم الإثنين، اعتقال زعيم "داعش" الإرهابي في منطقة جنوب آسيا أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم.

وذكرت المديرية العامة للأمن القومي ووزارة الداخلية الأفغانية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن خراساني ومرافقيه اعتقلوا في العاصمة كابول، مضيفة: "ستواصل مديرية الأمن القومي عملياتها الشاملة والموجهة لتعقب واعتقال كبار قادة الجماعات الإرهابية في المنطقة وتدمير المحاور المشتركة لهذه الشبكات الإرهابية".

ويحظى تنظيم "داعش في جنوب آسيا" بوجود متواضع في أفغانستان، حيث ينشط في الشمال بشكل أساسي، غير أنه شن هجمات قوية في كابول.

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أبو عمر خراساني كابول أفغانستان الإرهاب تنظيم داعش

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