"الصحة العراقية": تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 2818 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - "أنه تم اليوم فحص 2548 نموذجا في كافة المختبرات المختصة بالعراق، وبذلك يكون المجموع الكلي لهذه النماذج منذ بداية ظهور الوباء في البلاد 129701".

وأشار البيان إلى أنه تم اليوم شفاء 56 حالة مصابة بالفيروس؛ ليصل عدد المتعافين إلى 1790 شخصا، فيما توفي شخص واحد؛ ليبلغ عدد المتوفين 110 حالات.