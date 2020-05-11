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"الصحة العراقية": تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا

06:39 م الإثنين 11 مايو 2020
"الصحة العراقية": تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 2818 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - "أنه تم اليوم فحص 2548 نموذجا في كافة المختبرات المختصة بالعراق، وبذلك يكون المجموع الكلي لهذه النماذج منذ بداية ظهور الوباء في البلاد 129701".

وأشار البيان إلى أنه تم اليوم شفاء 56 حالة مصابة بالفيروس؛ ليصل عدد المتعافين إلى 1790 شخصا، فيما توفي شخص واحد؛ ليبلغ عدد المتوفين 110 حالات.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الصحة والبيي?ة العراقية فيروس كورونا بغداد

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