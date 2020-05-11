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العراق ينفذ عملية أمنية لملاحقة داعش في ديالي

01:50 م الإثنين 11 مايو 2020
العراق ينفذ عملية أمنية لملاحقة داعش في ديالي

القوات الأمنية العراقية

العراق - أ ش أ
نفذت قوات أمنية عراقية مشتركة، اليوم الاثنين، عملية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في "حوض الوقف" شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالي شرقي العراق.
وقال الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة ديالي نهاد المهداوي - في تصريح نقلته الوكالة العراقية للأنباء (نينا) - إن العملية هدفت إلى تعقب الخلايا النائمة والمطلوبين للقضاء وتأمين قرى وبساتين "حوض الوقف" لمنع تنظيم "داعش" من إنشاء ملاذات آمنة في المنطقة.
في سياق أخر، أغلقت قوة من شرطة البصرة مقر حزب "ثأر الله" وألقت القبض على من فيه، على خلفية إطلاق نار أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين، وتم ضبط أسلحة وأعتدة متنوعة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات إطلاق النار.

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قوات أمنية عراقية العراق تنظيم داعش

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