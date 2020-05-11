أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

لأول مرة منذ شهرين .. تونس تسجل صفر إصابات بكورونا

11:36 ص الإثنين 11 مايو 2020
لأول مرة منذ شهرين .. تونس تسجل صفر إصابات بكورونا

أرشيفية

وكالات:

قالت وزارة الصحة التونسية، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.

ونشرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة الولايات التونسية الخالية من الإصابات بكورونا، وهي جندوبة، زغوان، القصرين، سيدي بوزيد وتوزر.

وسجلت تونس، التي أعلنت عن أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي، 1032 إصابة و45 وفاة بكورونا حتى الآن، فيما تعافى 745 مصابا، ولم يبق سوى 11 حالة في المشافي.

وقررت الحكومة التونسية بداية من الأسبوع الماضي، التخفيف تدريجيا من القيود المفروضة لاحتواء الوباء، وذلك في عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى، وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة للخدمات الإدارية العامة.

فيروس كورونا وزارة الصحة التونسية تونس

الخبر التالى:

إسرائيل تعفي العائدين من الخارج من البقاء في فنادق الحجر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد: ظاهرة غريبة الحدوث خلال الموجة الحارة الحالية