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كورونا حول العالم: الإصابات 4.2 مليون وحالات التعافي 1.5مليون

09:15 ص الإثنين 11 مايو 2020
كورونا حول العالم: الإصابات 4.2 مليون وحالات التعافي 1.5مليون

إصابات كورونا حول العالم

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من 4.2 مليون حالة حتى الساعة 0630 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا 1.49مليون حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات اقترب من 284 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و367 ألف إصابة إلى جانب نحو 81 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 265 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت المملكة المتحدة 219 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 219 ألف إصابة ونحو 30 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 918 إصابة و4633 وفاة.

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