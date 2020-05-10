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الجيش الليبي يعلن مقتل قيادي من "مرتزقة الغزو التركي"

10:51 م الأحد 10 مايو 2020
الجيش الليبي يعلن مقتل قيادي من "مرتزقة الغزو التركي"

خليفة حفتر

طرابلس - (د ب ا)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، عن قتل قيادي مما يصفهم بـ"المرتزقة التابعين للغزو التركي" جنوب طرابلس.

وقالت الشعبة في صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد " الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تقوم بعملية نوعية من ساعات الفجر الأولى لليوم الأحد 17 رمضان بمحور عين زاره إستهدفت من خلالها قائد الفيلق الثاني المدعو محمد هنداوي وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي ،حيث حقّقت العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني" .

وتشهد ليبيا قتالا منذ أكثر من عام بين قوات ما تشمى بحكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

خليفة حفتر الجيش الليبي طرابلس تركيا

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