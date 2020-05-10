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وزير: إدارة ترامب تعمل مع الولايات بشأن خطوات إعادة فتح الاقتصاد

10:43 م الأحد 10 مايو 2020
وزير: إدارة ترامب تعمل مع الولايات بشأن خطوات إعادة فتح الاقتصاد

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):
قال وزير الخزانة الأمريكي سيتفن مينوشن "إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل عن كثب مع الولايات المختلفة حتى يمكن أن تعيد تشغيل عجلة الاقتصاد بصورة آمنة، وصولا إلى معدلات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد".
وأضاف مينوشن في تصريحات اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية تراقب بحرص الخطوات التي تخطوها الولايات نحو إعادة تشغيل الاقتصاد من أجل منح المواطنين الأمريكيين الثقة في العودة للعمل بصورة تتسم بالحرص والروية.
وأوضح أن أعداد العاطلين عن العمل زادت بسبب إغلاق المصالح والمنشآت جراء جائحة كورونا، وليس بسبب ضعف أداء الاقتصاد، متوقعا أن تكون النتائج الاقتصادية للربع الثاني من العام الجاري متراجعة للغاية، حيث سيشهد الاقتصاد الأمريكي -على حد تقدير وزير الخزانة- بعد ذلك قفزة ارتدادية من نقطة الانخفاض.

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