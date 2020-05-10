روبرت كوخ: معدل الإصابات الجديدة بكورونا يواصل ارتفاعه في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أعلن معهد روبرت كوخ، مساء اليوم الأحد، أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا واصل ارتفاعه في ألمانيا مؤخرا.

وأوضح المعهد أن معدل استنساخ الفيروس وصل، وفقا لبيانات اليوم، إلى 13ر1 مقارنة بـ1ر1 أمس السبت أي ما يعني تجاوز الحد الحرج المقدر بـ1.

ويعبر هذا المعدل عن عدد الأشخاص الآخرين الذين يمكن للشخص المصاب أن يعديهم.

وكان معهد روبرت كوخ قد أكد مرارا على ضرورة أن يظل هذا المعدل تحت القيمة 1 حتى يمكن إبطاء انتشار الجائحة.

يذكر أن قيمة معدل الاستنساخ لا تعطي صورة عن الموقف الراهن وإنما تتعلق لأسباب منهجية بإصابات حدثت في وقت معين.