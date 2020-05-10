الأقل منذ أكثر من شهر.. المملكة المتحدة تسجل ٢٦٩ وفاة بكورونا

لندن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، تسجيل 269 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي أقل حصيلة منذ نهاية مارس الماضي.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 3923 حالة إصابة جديدة وإجراء 64362 اختبارا جديدا منذ أمس، وبذلك وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 219183 مصابا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ومن المقرر أن يخاطب رئيس الوزراء بوريس جونسون الشعب البريطاني الساعة 7 مساء اليوم الأحد لتقديم خطة لتخفيف القيود التي تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل.

يذكر أن أعداد الوفيات الإضافية التي تعلن وزارة الصحة عن تسجيلها في المملكة المتحدة تكون منخفضة في عطلات نهاية الأسبوع، بسبب التأخر في الإبلاغ عن البيانات.