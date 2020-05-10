السعودية تعلن رفع حظر التجول بمحافظتين

الرياض - (د ب ا)



قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، رفع حظر التجول بدءا من غد الاثنين، بمحافظتي صامطة والداير جنوب غرب المملكة، والذي تم فرضه منذ السابع عشر من الشهر الماضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله "أنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه في السابع عشر من الشهر الماضي بمنع التجول على مدار 24 ساعة بمحافظتي صامطة والداير في منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، فقد تقرر في ضوء توصيات الجهات الصحية رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة صامطة وذلك اعتباراً من غدٍ الاثنين".

وقال البيان إنه يستمر" السماح لسكان المحافظة بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها".

وقال البيان ان وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية"، وتهيب بالجميع" استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة".