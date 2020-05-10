الأردن: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأحد، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال وزير الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، إنه تم اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة منهم 12 إصابة لمخالطي أحد السائقين المصابين، و 6 إصابات لسائقين من جنسيات عربية مختلفة.