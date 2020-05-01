اليمن: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في اليمن إلى 6 حالات

صنعاء - (د ب أ):

أعلن اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا فى محافظة تعز، ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 6 حالات.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ، إنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا هي الأولى في محافظة ‎تعز وسط البلاد.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت خلال اليومين الماضيين تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

واكد ناصر باعوم، وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أمس الخميس، وفاة حالتين من الحالات الخمس المصابة في مدينة عدن.

ويعاني اليمن من تدهور الخدمات الصحية والخدمات العامة بشكل كبير، جراء الصراع المسلح الذي يشده بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين منذ ست سنوات.