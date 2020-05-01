التشيك تخطط لتخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيا

براغ- (د ب أ):

قال وزير الصحة التشيكي اليوم الجمعة في براغ إن حكومة بلاده تستعد للإسراع مرة أخرى بوتيرة إلغاء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

واعتبارا من 11 مايو، قد يتم إعادة فتح المؤسسات الثقافية في البلاد إذا ما سمحت بدخول 100 فقط شخص في المرة الواحدة بحد أقصى.

وذكر وزير الصحة آدم فويتيك إن المتاحف وصالات عرض الأعمال الفنية والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية سوف تضمن الحفاظ على المسافات بين الزوار، موضحا: "سيجلس المشاهدون في صف ويتركون آخر، مع ترك مقعد شاغر بين كل منهم".

وقال متحدث باسم المسرح الوطني في براغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذا العدد الصغير من الأشخاص لايستوجب اعادة فتح المسرح". وقال إن المسرح سيكون قادرا على السماح بعمل البروفات من جديد على خشبة المسرح الرئيسي.

ومن المقرر أن يتم السماح بالفعاليات الأكبر حضورا، بما في ذلك حفلات الزفاف والفعاليات الرياضية وصلوات القداس بالكنائس ، اعتبارا من 11 أيار/ مايو، بحضور ما يصل إلى 100 شخص.

وسوف يتم السماح بإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر إذا ارتدى العاملون بها أقنعة تغطي وجوههم بالكامل، ولا تكفي الأقنعة الواقية العادية.

وسجلت البلاد 7689 حالة إصابة بفيروس كورونا بحلول اليوم الجمعة، و 237 حالة وفاة.