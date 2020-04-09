عن الحكومة وكورونا وحصر السلاح.. رئيس وزراء العراق المكلف يخاطب الشعب

وكالات:

أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف، مصطفى الكاظمي، أن سيادة البلاد لن تكون قضية جدلية والقرار بيد العراقيين.

وقال، في أول خطاب له منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، اليوم الخميس "سأقدم تشكيلة الحكومة للبرلمان في أقرب وقت ممكن".

وأضاف الكاظمي "حكومتنا ستكون خط الدفاع الأول في وجه كورونا".

وأكد أن العراق ليس حزبا ولا طائفة، منوهًا بأن حكومته ستسعى للتوازن في علاقاتها الخارجية.

وتابع "عودة النازحين قضيتي ولن أتخلى عنها ومحاربة الفساد والفاسدين مهمة وطنية".

وأشار إلى أن السلاح ليس اختصاص الأفراد أو المجموعات، ويجب حصره بيد الدولة.

وكلف الرئيس العراقي اليوم، مصطفى الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء، بدلا من عدنان الزرفي الذي أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة.