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رئيس الوزراء الإيطالي: يمكن رفع بعض التدابير التقييدية نهاية الشهر الجاري

11:59 ص الخميس 09 أبريل 2020
رئيس الوزراء الإيطالي: يمكن رفع بعض التدابير التقييدية نهاية الشهر الجاري

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

روما - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس احتمال رفع بعض التدابير التقييدية نهاية الشهر الجاري، في إشارة إلى الإجراءات الحكومية الخاصة بحالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كونتي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، "يجب أن يتم تخفيف التدابير التقييدية بشكل تدريجي لكن على الأرجح، إذا أكد العلماء ذلك، فمن الممكن إلغاء بعض الإجراءات في إيطاليا بحلول نهاية هذا الشهر".

وفيما يخص سرعة اتخاذ التدابير التقييدية التي اعتمدت في إيطاليا، أوضح كونتي قائلًا "لو استطعت العودة بالزمن إلى الوراء، لفعلت الشيء ذاته".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الإيطالية ليست مثالية، ولكن النظام الإيطالي مختلف تمامًا عن النظام الصيني، وتابع قائلًا "لو كنا قد اقترحنا فرض إجراءات تقييدية للحريات الدستورية في وقت مبكر، لكان من المحتمل أن يعتبرونني مجنوناً".

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