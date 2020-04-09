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حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين خلال 24 ساعة

06:49 ص الخميس 09 أبريل 2020
حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين خلال 24 ساعة

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
سجلت الصين حالتي وفاة إضافيتين و63 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الـ63 الجديدة، 61 حالة لوافدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) صباح اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين، يؤرة تفشي الفيروس في العالم، إلى 3335 حالة وفاة و81865 إصابة مؤكدة.

فيروس كورونا الصين حالات وفاة

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