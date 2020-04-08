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الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية غربي طرابلس

11:47 م الأربعاء 08 أبريل 2020
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية غربي طرابلس

خليفة حفتر

القاهرة - (د ب ا):

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة غربي العاصمة طرابلس.

وقالت الشعبة في صفحتها على موقع فيسبوك، إن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة قامت باستهداف طائرة تركية مُسيّرة، حاولت شنّ غارة جوية على قاعدة الوطية غربي العاصمة الليبية طرابلس وقامت بإسقاطها".

كانت الشعبة أعلنت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عن إحباط هجوم شنته قوات الوفاق على قاعدة الوطية وأسر 7 عناصر ممن أسمتهم بـ "المرتزقة"، والاستيلاء على عددٍ من الآليات العسكرية المُحمّلةِ بالأسلحة والذخائر، خلال الهجوم .

يأتي الهجوم رغم دعوات وجهتها الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وعدة دول بهدنة إنسانية لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا.

خليفة حفتر الجيش الليبي فيسبوك فيروس كورونا

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الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية غربي طرابلس

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