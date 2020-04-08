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السويد تستعين بشركة اتصالات لتعقب المواطنين خلال جائجة كورونا

04:08 م الأربعاء 08 أبريل 2020
السويد تستعين بشركة اتصالات لتعقب المواطنين خلال جائجة كورونا

فيروس كورونا في السويد

ستوكهولم- (د ب أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة بالسويد أنها سوف تستعين ببيانات مجمعة ودون أسماء لمستخدمين من شركة "تيليا" للاتصالات لتحليل تحركات الأشخاص خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية السويدية فى بيان إن الغرض هو دراسة كيفية ارتباط تحركات الأفراد بانتشار الفيروس.

ويمكن للبيانات أن تستخدم أيضا كأساس لاتخاذ القرارات بشأن الإجراءات المحتملة ولتقييم آثار الإجراءات المتخذة بالفعل.

فيروس كورونا السويد ستوكهولم

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