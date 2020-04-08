السويد تستعين بشركة اتصالات لتعقب المواطنين خلال جائجة كورونا

فيروس كورونا في السويد

ستوكهولم- (د ب أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة بالسويد أنها سوف تستعين ببيانات مجمعة ودون أسماء لمستخدمين من شركة "تيليا" للاتصالات لتحليل تحركات الأشخاص خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية السويدية فى بيان إن الغرض هو دراسة كيفية ارتباط تحركات الأفراد بانتشار الفيروس.

ويمكن للبيانات أن تستخدم أيضا كأساس لاتخاذ القرارات بشأن الإجراءات المحتملة ولتقييم آثار الإجراءات المتخذة بالفعل.