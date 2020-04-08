137 إصابة ولا وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 2932 حالة مؤكدة. بزيادة 137 اصابة عن المسجلة أمس الثلاثاء.

ولم يتم تسجيل أي وفاة اليوم الاربعاء ليستقر العدد عند 41 وفاة، وتم تسجيل شفاء 16 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 631 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.