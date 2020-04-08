بكين : تعاون الصين وأمريكا لمكافحة "كورونا" هو الخيار الصحيح الوحيد

بكين- (أ ش أ):

أكدت الصين اليوم الأربعاء أن التعاون بين بكين وواشنطن بشأن مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) هو الخيار الصحيح الوحيد بالنسبة لكل منهما، ويتماشى مع مصالح البلدين وشعبيهما في الوقت نفسه.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على بيان مشترك لحوالي ١٠٠ مختص في الأوساط الاستراتيجية الأمريكية دعوا فيه حكومة بلادهم إلى تعزيز التعاون مع الصين بشأن مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأعرب جيان عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الدولي حول الحد من انتشار الفيروس، وذلك مع مراعاة مفهوم المصير المشترك للبشرية، بهدف ضمان الأمن الصحي لدول العالم، مشيرا إلى أن الجانب الصيني يتمسك بمبدأ الشفافية والمصداقية والمسؤولية في تقاسم تجاربه الإيجابية والمستجدات المتعلقة بمكافحة الفيروس مع دول العالم.

وحول التقرير الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتجاوز الصين للولايات المتحدة في عام 2019 لتصبح أكبر مصدر لطلبات البراءات الدولية، قال جيان إن الصين على استعداد لمواصلة تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية لدفع الابتكار وتنمية الملكية الفكرية في العالم.

وأضاف جيان أنه في السنوات الأخيرة ، نفذت الصين استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار واستراتيجية الملكية الفكرية، ورسخت المفهوم القائل إن "حماية حقوق الملكية الفكرية هو حماية للابتكار" في المجتمع بأسره، واستمرت في زيادة الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير لعام 2019 حوالي 2ر2 تريليون يوان (314 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5ر10% عن العام السابق عليه.

وتابع جيان أن الصين عززت أيضا جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية وخلق بيئة عمل تحترم قيمة المعرفة وبيئة إيكولوجية جيدة للابتكار، مشيرا إلى أن الصين ستواصل في المستقبل دفع الابتكار والتطوير، وبذل جهود أكبر لحماية الملكية الفكرية وتعزيز التعاون الدولي.