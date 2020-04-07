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الإمارات تسجل 283 حالة بكورونا والإجمالي يصل إلى 2359 إصابة

08:44 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
الإمارات تسجل 283 حالة بكورونا والإجمالي يصل إلى 2359 إصابة

فيروس كورونا

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة في الإمارات، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الإماراتية، عن تماثل 19 حالة إلى الشفاء، من وباء كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي أعداد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى 2359 حالة، حتى مساء اليوم الثلاثاء.

فيروس كورونا الإمارات وزارة الصحة الإماراتية

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