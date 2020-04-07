واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز في حركة الشباب في الصومال

(بي بي سي):

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية أنها قتلت عضوا بارزا في حركة الشباب المتشددة في الصومال خلال غارة جوية.

وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ، الجنرال ستيفين تاونسند ، إن القتيل هو يوسف جييس وهو عضو مؤسس للحركة ، وقد شغل العديد من المناصب العليا.

وقالت الولايات المتحدة ، التي زادت بشكل كبير من الغارات الجوية في الصومال منذ تولي دونالد ترامب منصبه ، إنها قتلت ثلاثة مسلحين بالقرب من منطقة "بوش المدينة".

واتهمت جماعات حقوقية الولايات المتحدة بقتل عدة مدنيين خلال حملتها ضد حركة الشباب.