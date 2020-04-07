أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

جونز هوبكنز: أكثر من 1300 وفاة في أمريكا خلال 24 ساعة

04:56 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
جونز هوبكنز: أكثر من 1300 وفاة في أمريكا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن- (د ب أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة، الثلاثاء، عن تسجيل 1343 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.

جاء ذلك وفقا للبيانات التي وردت إلى الجامعة اليوم والخاصة بأعداد يوم أمس الاثنين.

وكان عدد حالات الوفيات الجديدة بالفيروس قد بلغ نحو 1200 حالة أول أمس الأحد.

بذلك وصل إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في أمريكا إلى نحو 11 ألف حالة حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المعروفة في أمريكا نحو 370 ألف حالة، وهو أكبر عدد إصابات على مستوى دول العالم.

غير أن أعلى معدل إصابات لكل مئة ألف نسمة من السكان، لا يزال في كل من إسبانيا وإيطاليا ب28 حالة لكل مئة ألف نسمة، فيما وصل هذا المعدل في أمريكا إلى 3ر3 حالة، وفي ألمانيا إلى 2.2 حالة.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية فيروس كورونا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز في حركة الشباب في الصومال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لم نفعلها بالحكومة.. رسالة السيسي للقطاع الخاص: لا تمسوا رواتب العاملين