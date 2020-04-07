جونز هوبكنز: أكثر من 1300 وفاة في أمريكا خلال 24 ساعة

واشنطن- (د ب أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة، الثلاثاء، عن تسجيل 1343 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.

جاء ذلك وفقا للبيانات التي وردت إلى الجامعة اليوم والخاصة بأعداد يوم أمس الاثنين.

وكان عدد حالات الوفيات الجديدة بالفيروس قد بلغ نحو 1200 حالة أول أمس الأحد.

بذلك وصل إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في أمريكا إلى نحو 11 ألف حالة حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المعروفة في أمريكا نحو 370 ألف حالة، وهو أكبر عدد إصابات على مستوى دول العالم.

غير أن أعلى معدل إصابات لكل مئة ألف نسمة من السكان، لا يزال في كل من إسبانيا وإيطاليا ب28 حالة لكل مئة ألف نسمة، فيما وصل هذا المعدل في أمريكا إلى 3ر3 حالة، وفي ألمانيا إلى 2.2 حالة.