تركيا.. تسجيل 75 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي لـ649 حالة
أنقرة - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، تسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 649 حالة.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) -إنه تم تشخيص 3148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30 ألفا و217 حالة.
وأضاف أن سلطات بلاده أجرت 21 ألفا و400 فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس في خلال الساعات الـ24 الماضية.
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