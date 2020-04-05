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الكرملين: يجب الاستعداد للأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن كورونا

09:34 م الأحد 05 أبريل 2020
الكرملين: يجب الاستعداد للأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن كورونا

دميتري بيسكوف

موسكو - (أ ش أ):

شدد ديمتري بيكسوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأحد، على ضرورة تنسيق العديد من الدول الإجراءات لمكافحة فيروس "كورونا"، وذلك للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة "كورونا".

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها الإنجليزية عن بيكسوف قوله في مقابلة مع برنامج موسكو الكرملين على القناة الأولى بالتلفزيون الرسمي الروسي "نحن على إطلاع كامل بشأن الأزمة العالمية التي أفضى إليها فيروس كورونا ضمن أسباب أخرى والتي سيُشعر بآثارها أكثر من ذلك ويجب أن نستعد لهذه الأزمة. ومن الطبيعي أن تكون هناك حاجة إلى التنسيق واتخاذ إجراءات لمكافحتها من قبل العديد من الدول".

هذا المحتوى من

Asha
الكرملين الأزمة الاقتصادية فيروس كورونا روسيا

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