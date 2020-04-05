"الإجازة المبكرة"..مبادرة إماراتية لموظفي القطاع الخاص الراغبين في العودة لدولهم

أبوظبي- (د ب أ):

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مبادرة "الإجازة المبكرة".

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأحد، فإن المبادرة تهدف إلى تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

ولفتت الوكالة إلى أن المبادرة تأتي في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها القيادة و"الحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع".

وتشير أحدث البيانات في الإمارات، والصادرة يوم أمس، إلى أن الإمارات سجلت 1505 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب عشر وفيات. كما شهدت تعافي 125 من المصابين.