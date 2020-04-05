أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"الإجازة المبكرة"..مبادرة إماراتية لموظفي القطاع الخاص الراغبين في العودة لدولهم

03:31 م الأحد 05 أبريل 2020
"الإجازة المبكرة"..مبادرة إماراتية لموظفي القطاع الخاص الراغبين في العودة لدولهم

الإمارات

أبوظبي- (د ب أ):

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مبادرة "الإجازة المبكرة".

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأحد، فإن المبادرة تهدف إلى تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

ولفتت الوكالة إلى أن المبادرة تأتي في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها القيادة و"الحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع".

وتشير أحدث البيانات في الإمارات، والصادرة يوم أمس، إلى أن الإمارات سجلت 1505 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب عشر وفيات. كما شهدت تعافي 125 من المصابين.

الإمارات مبادرة الإجازة المبكرة فيروس كورونا

الخبر التالى:

صدمة في لندن بعد وفاة 5 من عمال الحافلات بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مؤشر مصراوي.. كورونا في الوطن العربي.. ومصر المركز الخامس