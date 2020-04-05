كورونا في الكويت: 77 إصابة جديدة في 24 ساعة..وارتفاع الحالات إلى 556

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 77 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 556 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الحالات التى دخلت العناية المركزة 17 حالة منها 5 حالات حرجة.

وأوضح أن الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية بلغت 456 حالة في حين بلغ عدد الحالات التي خرجت من الحجر الصحي 911.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99 حالة.