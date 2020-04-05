كورونا في الكويت: 77 إصابة جديدة في 24 ساعة..وارتفاع الحالات إلى 556
الكويت- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 77 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 556 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الحالات التى دخلت العناية المركزة 17 حالة منها 5 حالات حرجة.
وأوضح أن الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية بلغت 456 حالة في حين بلغ عدد الحالات التي خرجت من الحجر الصحي 911.
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99 حالة.
الخبر التالى:كورونا في إيران: 151 وفاة و2483 إصابة جديدة في 24 ساعة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1070
عدد المصابين
-
241
عدد المتعافين
-
71
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1187956
عدد المصابين
-
244274
عدد المتعافين
-
64055
عدد الوفيات
إعلان