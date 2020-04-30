ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني
08:09 ص الخميس 30 أبريل 2020
برلين - (د ب أ):
أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس أن ألمانيا بصدد حظر حزب الله اللبناني من العمل في البلاد.
وقال المتحدث إن وزير الداخلية هورست زيهوفر أعلن الحظر.
وداهمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أربعة مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله.
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