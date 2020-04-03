أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

موسكو تطلق نظام مراقبة لمرضى فيروس كورونا المستجد

08:06 م الجمعة 03 أبريل 2020
موسكو تطلق نظام مراقبة لمرضى فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا

موسكو - (أ ش أ):

أطلقت موسكو نظامًا لتتبع تحركات مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين يتلقون العلاج في المنزل.

وأفادت إدارة تكنولوجيا المعلومات، في بيان لها - وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة، بأنه "وفقًا لمرسوم رئيس البلدية، بدأنا في استخدام تقنيات المراقبة لتتبع موقع المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 وقرروا تلقي العلاج في المنزل".

ووفقا للإدارة الروسية، حصل أول المرضى الذين تم تشخيصهم بفيروس كورونا المستجد على الهواتف الذكية مع تطبيق للرصد مثبت مسبقًا. وأضافت إدارة تكنولوجيا المعلومات، أن مثل هذه الوسائل التقنية ستساعد المدينة في السيطرة على الالتزام بإجراءات الحجر الصحي والكشف عن حالات انتهاكه، الأمر الذي سيساعد على مكافحة المزيد من انتشار العدوى.

جدير بالذكر أنه بموجب الإجراءات الجديدة في روسيا، لا يُسمح لسكان موسكو بالخروج من منازلهم إلا لشراء الطعام أو الدواء من أقرب مكان أو للحصول على رعاية طبية عاجلة أو لتمشية الكلب أو لإخراج صناديق القمامة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا موسكو روسيا

الخبر التالى:

تركيا تسجل 2786 إصابة و69 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1041106

    عدد المصابين

  • 222332

    عدد المتعافين

  • 55203

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 120 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و8 حالات وفاة