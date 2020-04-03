تركيا تسجل 2786 إصابة و69 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

أنقرة - (أ ش أ):



سجلت السلطات الصحية التركية، اليوم الجمعة، 2786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 20921، و69 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 425.



وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة - وفقا لقناة (العربية)- إن 16160 فحصا تم إجراؤه في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إجمالي الفحوصات التي أجريت في البلاد منذ بدء التفشي إلى 141716.



وأشار إلى إصابة أحد أعضاء المجلس العلمي لمكافحة كورونا بالفيروس.