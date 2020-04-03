"المركزي الروسي": لا حاجة لاتخاذ تدابير إضافية لتوفير استقرار مالي بالبلاد

موسكو - أ ش أ

أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، أن المصرف لا يرى حاليا حاجة لاتخاذ تدابير إضافية لضمان الاستقرار المالي في روسيا، مؤكدة استعداد المركزي الروسي لاتخاذها في حال ظهرت ضرورة لذلك.

وقالت نابيولينا اليوم - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "في الوقت الراهن، ليست هناك حاجة للتدابير إضافية لضمان الاستقرار المالي، لكننا مستعدون لإدخال آليات إضافية، في حال تطلب الأمر ذلك".

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، عدداً من الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إن دخول أيام عدم العمل في روسيا في شهر أبريل، أمر ضروري لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيؤثر سلبًا لا محالة على اقتصاد البلاد.

وأضافت: "في روسيا، كما أعلن الرئيس بوتين، ستستمر أيام العطلة التي بدأت يوم الاثنين الماضي حتى 30 أبريل.. وتم فرض قيود إضافية على النشاط الاقتصادي في العديد من المناطق.. ولسوء الحظ، فإن هذه التدابير، ستؤثر سلبًا على الاقتصاد".

وقرر الرئيس الروسي، أمس الخميس، تمديد فترة العطلة مدفوعة الأجر، التي تم إعلانها يوم الإثنين الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في عموم روسيا، حتى 30 أبريل.