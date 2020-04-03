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مسؤول ألماني يطالب بدراسة فرض عقوبات مالية على المجر

12:18 م الجمعة 03 أبريل 2020
مسؤول ألماني يطالب بدراسة فرض عقوبات مالية على المجر

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

برلين- (د ب أ):

دعا وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل روت، إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات مالية على المجر ردا على الإجراءات الاستبدادية التي تم إقرارها هناك على خلفية جائحة كورونا المستجد.

وقال روت في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "لا يمكننا أن نفسر لمواطنينا أن هناك دولا تمول جزءا كبيرا من استثماراتها العامة بأموال الاتحاد الأوروبي، ثم تنتهك مبادئ الاتحاد".

وذكر روت أنه يتعين أن تكون هناك إمكانية للاتفاق بأغلبية مؤهلة على فرض عقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء المنتهكة لمبادئ التكتل، وذلك في إطار مفاوضات التكتل الحالية بشأن ميزانية عام 2021.

وواجهت المجر انتقادات من الشركاء بالاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات المتعلقة بأزمة كورونا المستجد والصلاحيات الطارئة التي تم وضعها، والتي تسمح لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بالحكم بمرسوم لأجل غير مسمى بسبب أزمة الفيروس.

المجر فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

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