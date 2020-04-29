أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ملك الأردن يؤكد لترامب أهمية التضامن في مواجهة كورونا وتبعاتها

08:03 م الأربعاء 29 أبريل 2020
ملك الأردن يؤكد لترامب أهمية التضامن في مواجهة كورونا وتبعاتها

العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني

عمان - أ ش أ

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال هاتفي اليوم الأربعاء، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال الاتصال أهمية التضامن وتكثيف التعاون والتنسيق بين دول العالم أجمع لاحتواء الجائحة، والحفاظ على صحة الشعوب وسلامتها، والحد من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاضطرارية المتخذة في سبيل وقف انتشار الفيروس ، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم نتيجة تفشي الوباء والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة ،مشددا على الدور المحوري للولايات المتحدة في بلورة جهد دولي جماعي لمواجهة الجائحة ومعالجة تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في العديد من المجالات.

هذا المحتوى من

الملك عبدالله الثاني فيروس كورونا دونالد ترمب الأردن

الخبر التالى:

الشرطة النمساوية تتلقى بلاغا بوجود قنبلة فى مقر رئيس الجمهورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة