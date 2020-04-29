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الملكة اليزابيث الثانية ستتوجه بكلمة الى البريطانيين في 8 مايو

04:29 م الأربعاء 29 أبريل 2020
الملكة اليزابيث الثانية ستتوجه بكلمة الى البريطانيين في 8 مايو

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قصر ويندسور غرب

لندن- (بي بي سي):

توجه الملكة اليزابيث الثانية كلمة للبريطانيين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستسلام ألمانيا النازية في 8 مايو 1945، حسبما أعلنت الحكومة، وهي ثاني كلمة تلقيها خلال أزمة تفشي وباء كوفيد-19.

وذكر بيان للحكومة "بمناسبة هذا الحدث التاريخي، تتوجه جلالة الملكة برسالة إلى الأمة عند الساعة التاسعة مساء (20,00 ت غ) على بي بي سي وان، وهو نفس التوقيت الذي تحدث فيه والدها الملك جورج السادس عبر الإذاعة عام 1945".

وبعد بث هذه الرسالة المسجلة مسبقا، السكان مدعوون إلى اداء أغنية "سنلتقي مجددا"، التي صاحبت الجنود لتشد من أزرهم للمغنية البريطانية الشهيرة فيرا لين.

واستخدمت إليزابيث الثانية هذه الصيغة خلال الكلمة التي ألقتها في الخامس من إبريل حيث سعت الملكة إلى بث الأمل لدى البريطانيين الذين يلتزمون العزل.

وقالت الملكة "ستأتي أيام أفضل، نلتقي فيها مع أصدقائنا ونلتقي مع عائلاتنا ونجتمع مرة أخرى".

وإضافة إلى الكلمة، سيقرأ ابنها الأمير تشارلز مقطعا من مذكرات الملك جورج السادس يعود تاريخه إلى 8 مايو 1945.

وتبدأ الاحتفالات عند تمام الساعة 11,00 صباحًا بلحظة من التأمل الوطني ودقيقتين من الصمت.

وتم إلغاء العديد من الاحتفالات بسبب الوباء، كالحفلات في الشوارع وموكب المحاربين القدماء وبث خطاب النصر لونستون تشرشل في الأماكن العامة.

وللاستعاضة عن ذلك، شجعت الحكومة السكان الذي يلزمون منازلهم منذ 23 مارس على الاحتفال بالحدث في المنزل، من خلال اقتراح أفكار للعب ووصفات الطبخ والقيام ببعض الأنشطة.

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الملكة اليزابيث فيروس كورونا استسلام ألمانيا النازية

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